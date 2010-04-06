Отныне киевлянам будет сложнее отказаться от услуг ЖЭКов

Столичная власть упростила процедуру проведения общественных слушаний относительно определения размера квартплаты по каждому отдельно взятому жилому дому.

В частности, определено, что общественные слушания считаются состоявшимися, независимо от количества присутствующих лиц. Тогда как до этого они считались такими, если на них присутствовало свыше половины потребителей соответствующего дома.

Соответствующие изменения внесены в Порядок проведения общественных слушаний относительно тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в Киеве и утверждены распоряжением КГГА от 29 марта 2010 г. №187, текст которого размещен на официальном веб-портале власти столицы.

При этом изменениями к Положению также определено, что общественные слушания осуществляются исключительно путем созыва общего собрания потребителей по месту жительства (ранее разрешалось проводить общественные слушания путем общественного обсуждения путем предоставления ответов на персональные предложения потребителей, проведение круглых столов и телевизионных конференций, собраний потребителей или другим путем, не запрещенным законодательством).

Отменен также пункт Положения о создании согласительной комиссии при участии представителей исполнителя услуг, органов исполнительной власти и местного самоуправления и потребителей в случае наличия спорных вопросов, возникших во время общественных слушаний.

Отныне решение будет приниматься в любом случае на общем собрании потребителей и определяться простым большинством голосов присутствующих на слушаниях. На протяжении трех дней со дня проведения общественных слушаний организатор должен обнародовать его протокол для ознакомления всех потребителей соответствующего дома путем размещения его копии на информационных стендах в подъездах и возле домов. Оригинал протокола общественных слушаний организатор подает вместе с расчетом тарифа в Главное управление КГГА по вопросам ценовой политики для подготовки соответствующих предписывающих документов об утверждении тарифов на услуги.

Согласно изменениям к Положению, отныне сложнее отказаться от той или другой услуги по обслуживанию дома или придомовой территории. Так, если ранее для отказа от определенных услуг было достаточно собрать “не меньше половины общего количества потребителей соответствующего дома”, то теперь отказ от некоторых услуг из предложенных исполнителем услуг перечня должен быть утвержден в письменном виде подписями 100% потребителей соответствующего дома.

Как сообщал УНИАН, в конце января с.г. первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, ссылаясь на распоряжение киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, проинформировал, что в 2010 году киевляне самостоятельно определят перечень услуг по содержанию домов, за которые они будут платить.

В частности, по его словам, жители смогут дополнительно заложить в тариф плату за охрану, консьєржа, замену лифта и т. п. Или же оставить все как есть или даже сократить количество услуг.

Однако при этом он отметил, что следует учесть, что законодательством предусмотрен перечень обязательных услуг по содержанию домов коммунальной формы собственности, и в случае, если жители решат отказаться от каких-то из них, они должны определиться, кто в дальнейшем будет предоставлять эти услуги.

“То есть, в протоколе общественных слушаний будет записано, что, например, жители дома решили отказаться от централизованного вывоза твердых бытовых отходов, и сразу же указано, кто вместо этого будет выполнять данную функцию. Это же касается содержания лифта, мойки лестничных клеток и т. п.. Решение будет приниматься большинством в каждом отдельно взятом доме», - сказал первый заместитель председателя КГГА.

По его информации, провести слушание планируется на протяжении І полугодия текущего года.