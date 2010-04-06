Аделаджа собрался строить церковь-ковчег с гостиницей и фитнес-центром

«Посольство Божье» начало строительство новой церкви, которую назвали «Украинским культурно-духовным центром». Разместится новостройка в районе Днепровской набережной в Киеве.

Об этом пишет газета «Сегодня» со ссылкой на пастора «Посольства Божьего» Сандея АДЕЛАДЖУ.

Первый камень будущего центра С.АДЕЛАДЖА заложил в минувшие выходные. По информации газеты, сейчас церков «ютится» в большой палатке на Позняках.

По словам пастора, комплекс в виде ковчега с главной церковью и гостиницей с фитнес-центром, рестораном и подземным паркингом разместится на площади в 2,6 га. Как рассказал С.АДЕЛАДЖА, сейчас прихожане периодически живут у него в четырехэтажном особняке в Ирпене.

«В церкви будет один большой зал на 15 тыс. человек и еще 35 небольших, а также офисные помещения, выставочный и спортивный залы. Это совсем новый формат для Украины», - отметил пастор.

На строительство центра «Посольство Божье» собрало около 2 млн. грн. пожертвований, столько же даст сам С.АДЕЛАДЖА, а на остальную сумму будут привлекать инвесторов. На весь комплекс нужно около 50 млн. долларов. Построить его планируют за два года.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2009 г. Киевсовет своим решением передал 28 га территории завода "Вулкан" ЗАО "НЭО ВИТА" для строительства и обслуживания жилищно-офисного торгового комплекса по ул. Регенераторной, 4, в Днепровском районе столицы. Земля передана в долгосрочную аренду - на 25 лет.

По данным Блока Кличко, именно по этому адресу, на территории завода «Вулкан», уже несколько лет неизвестно на каких основаниях работает благотворительная столовая «Стефания». Депутаты Блока Кличко выразили мнение, что данная территория может быть передана «Посольству Божьему». При этом в Блоке Кличко заявили, что до этого завод за последние три года был доведен почти до банкротства.