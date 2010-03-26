В Киеве остановили «адскую машину» за 8 минут до взрыва

Сегодня утром работники взрывотехнической службы столичной милиции обезвредили самодельное взрывное устройство, которое было заложено в помещении ночного клуба «Бинго» в Святошинском районе Киева.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, сегодня, в 8.22 по линии 102 от охранника этого клуба поступило сообщение о том, что он обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство.

Как сказал милиции охранник, он увидел пакет от кефира, но когда немного приподнял его, то обнаружил на нем электронное устройство и какие-то провода.

По словам собеседника агентства, взрывотехники прибыли по указанному адресу быстро, и при помощи так называемой водной пушки обезвредили неизвестный предмет, когда на электронном таймере, прикрепленном к пакету, до взрыва оставалось восемь минут.

В то же время во время ликвидации взрывного устройства при небольшом взрыве были повреждены две стеклянные витрины.

По предварительным данным, вес неизвестного взрывчатого вещества, находившегося в пакете, составлял около одного килограмма, что отвечает приблизительно 100 граммам тротила.