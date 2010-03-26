На деньги горожан открыто отделение детской реанимации

В Одесской городской клинической больнице №3 открыто отделение детской реанимации, где будут оказывать помощь 300-400 больным детям, а также бездомным и брошенным малышам.

Как передает корреспондент УНИАН, средства на реализацию этого городского проекта - около 650 тыс. грн. – горожане собирали совместно, оказали помощь также благотворительные фонды «Милосердие Виктор» и «Единый мир».

Кроме оборудованного современной аппаратурой реанимационного зала для грудных детей, здесь имеются два изолятора, четыре одноместных палаты, манипуляционный кабинет и другие подсобные помещения. Отделение, в котором будут работать 22 медицинских сотрудника, в том числе 5 врачей-реаниматологов, также обеспечено автономной компрессорной станцией.