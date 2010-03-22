Подозреваемый в разбойном нападении почти год скрывался в лесу

В Черниговской области сотрудники уголовного розыска Репкинского районного отдела милиции задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения, который почти год скрывался в лесу

Об этом УНИАН сообщили в Отделе общественных связей Управления МВД Украины в Черниговской области.

Задержанный был дважды судим, его обвиняют в причастности к разбойному нападению в поселке Добрянка, где три злоумышленника завладели скутером местного жителя. Двух подозреваемых представители правоохранительных органов задержали сразу, а третий успел скрыться в лесу.

От больного туберкулезом мужчины отказались практически все родственники, кроме сестры, которая помогала брату продуктами. Кроме того, летом он собирал грибы и ягоды, которые не только ел, но и выгодно продавал. В чемодане с собой мужчина носил котелок, два одеяла и валенки.

В свое время подозреваемый проходил срочную службу на Байконуре, где прошел курс спецподготовки, этим объясняется тот факт, что милиция долго не могла задержать подозреваемого. Об уровне полученной спецподготовки свидетельствует и тот факт, что больной туберкулезом выжил в зимнем лесу без оружия и жилья.

Недавно милиционеры получили информацию, что в селе Вербовка подозреваемый взял в местном магазине продукты, обещав быстро расплатиться. Поняв, что мужчина прячется где-то неподалеку, оперативники обыскали окружающие леса и нашли свежие следы. Они вывели милиционеров на спящего в лесу мужчину.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания Репкинского районного отдела внутренних дел. Дело будет рассматривать суд.