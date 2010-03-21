Этой весной в армию призовут 26 тысяч украинцев

В апреле-мае 2010 года на срочную воинскую службу призовут 26 тысяч украинских граждан.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, 19 марта 2010 года министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ подписал приказ «Об увольнении в запас военнослужащих и очередном призыве на срочную воинскую службу в апреле-мае 2010 года».

В соответствии с этим приказом, в апреле-мае предусматривается уволить в запас из рядов Вооруженных сил Украины солдат и матросов, сержантов и старшин, призванных в апреле-мае 2009 года, а также матросов и старшин кораблей, судов и береговых частей боевого обеспечения Военно-Морских сил ВСУ, призванных в октябре-ноябре 2008 года.

В апреле-мае 2010 года на срочную воинскую службу будут призываться граждане Украины мужского пола 1985-1992 годов рождения, которым на день отправки в воинские части исполнилось 18 лет и которые не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную воинскую службу или утратили его.

В общей сложности планируется призвать 26 тысяч человек, что на 450 человек меньше, чем осенью прошлого года. Из них в ряды Вооруженных сил Украины будут призваны 20 тысяч человек, что на 500 человек больше, чем во время призыва «Осень-2009»; во Внутренние войска МВД Украины – 5 тысяч 100 человек и Государственную специальную службу транспорта – 900 человек.

Этим приказом поставлена задача по обеспечению организованного приёма молодого пополнения, созданию необходимых бытовых условий их службы и своевременному увольнению военнослужащих, отслуживших установленные сроки воинской службы, поддержке при этом воинской дисциплины, соблюдению уставных взаимоотношений между военнослужащими.

Проведение призывной кампании “Весна-2010” будут обеспечивать 24 областные, Киевская городская и Крымская республиканская призывные комиссии.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров, на организованное проведение весенней призывной кампании 2010 года из государственного бюджета будет израсходовано 1 млн. 677 тыс. грн.