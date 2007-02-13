Янукович проведёт рабочую поездку в Донецк
19:17, 13 февраля 2007Общество
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В программе футбол и День афганцев
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в течение 14-15 февраля осуществит рабочую поездку в Донецк.
Как сообщили УНИАН источники в Донецке, программой пребывания премьера предусмотрено посещение матча 1/16 Кубка УЕФА между "Шахтером" и французским "Нанси", а также строительной площадки нового стадиона "Шахтер".
Кроме того, планируется, что В.ЯНУКОВИЧ возложит цветы к памятнику воинам-афганцам 15 февраля, когда в Украине отмечается День вывода войск из Демократической Республики Афганистан и День памяти участников боевых действий на территории других государств.
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