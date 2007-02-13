Янукович проведёт рабочую поездку в Донецк

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в течение 14-15 февраля осуществит рабочую поездку в Донецк.

Как сообщили УНИАН источники в Донецке, программой пребывания премьера предусмотрено посещение матча 1/16 Кубка УЕФА между "Шахтером" и французским "Нанси", а также строительной площадки нового стадиона "Шахтер".

Кроме того, планируется, что В.ЯНУКОВИЧ возложит цветы к памятнику воинам-афганцам 15 февраля, когда в Украине отмечается День вывода войск из Демократической Республики Афганистан и День памяти участников боевых действий на территории других государств.