Тонну меда остановили на рассвете за 50 метров от границы

Почти 1 тонну меда пытался незаконно перевезти в Россию 37-летний житель поселка Милово Луганской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского пограничного отряда.

Автомобиль нарушителя обнаружил на рассвете патруль пограничного подразделения «Милово». "Москвич" с прицепом двигался из украинского села Зориновка в российское Тарасово-Миловское. Пограничники остановили автомобиль в 50 метрах от линии границы. В прицепе они насчитали 25 пластмассовых емкостей с 987 килограммами контрабандного меда.

Мед, оцененный почти в 20,5 тыс. грн., пограничники изъяли, и вместе с автомобилем и прицепом передали на таможню. Меру ответственности задержанного водителя за попытку незаконного пересечения границы определит Миловский районный суд.