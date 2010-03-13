Эксперты: нынешнее правительство продержится два с половиной года

Новое украинское правительство имеет большие шансы удержаться при власти до следующих парламентских выборов, которые должны состояться осенью 2012 года.

Об этом говорится в анализе Центра восточных исследований (OSW, Варшава), текст которого имеет УНИАН.

Польские эксперты отметили, что сформированное при поддержке коммунистов, народных депутатов из Блока Литвина, внефракционных народных депутатов и нескольких депутатов из оппозиционных фракций правительство де-факто будет полностью подконтрольно Партии регионов.

Аналитики назвали назначенного главой правительства Николая АЗАРОВА несамостоятельной фигурой со слабой позицией, которая приведет к тому, что реальную политику правительства будет определять Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Эксперты также отмечают, что участники коалиции назначили новое правительство под угрозой вообще не попасть в парламент в случае проведения досрочных парламентских выборов, что практически гарантирует Партии регионов стабильность ее правления.

«Это означает, что правительство АЗАРОВА имеет реальную перспективу остаться у власти вплоть до парламентских выборов осенью 2012 года», - отмечается в анализе.