В последние годы ухудшилось здоровье детей в Украине

В Министерстве здравоохранения Украины констатируют отсутствие тенденции к улучшению состояния здоровья детей в последние годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как отмечают в министерстве, заболеваемость среди детей 0-17 лет в 2008 году составила - 1333,6 на 1000 детей, в то же время этот показатель в 2003 году был 1175,46 на 1000 детей.

По данным Минздрава, уровень заболеваемости среди детей 0-17 лет значительно больше у городских детей (в 2008 г. - 1501,9 на 1000, 2003 г. - 1343,8 на 1000), чем у сельских - 1037,34 (2003 г. - 875,5 на 1000 детей).

Вместе с тем в министерстве отметили, что низкий показатель заболеваемости сельских детей не отражает действительного состояния их здоровья. Это свидетельствует о недостаточном материальном положении семей, проживающих в сельской местности; недостаточной социальной сознательности родителей в отношении как к собственному здоровью, так и к здоровью детей, ограниченном доступе к медицинской помощи.

Одной из главных причин такой негативной динамики показателей состояния здоровья детей и молодежи в Украине в Минздраве называют образ жизни, который в структуре факторов влияния на формирование состояния здоровья составляет 50%.

В частности, за последние 5 лет выросли показатели заболеваемости и распространенности заболеваний детей школьного возраста (7-14 лет) на 8,5%. По результатам социологического опроса учащихся 15-16 лет, 25% опрошенных употребляли алкоголь ранее 13 лет, 20-25% юношей разного возраста и различных заведений впервые начинали табакокурение в 11 лет и ранее. Среди девушек 25-40% впервые начинали курить в 14-15 лет, наркотики употребляли 8-26% среди 13-16 летних учеников и студентов.

Кроме того, в Минздраве информировали, что по результатам опроса, лишь у 35-45% опрошенных суточный режим питания был близок к рекомендованному, 10-35% не употребляли овощей и фруктов или ели эти продукты 1 раз в неделю.

50% опрошенных практиковали физическую активность лишь 0,5-1 час в неделю, 75% на просмотр телепередач тратили ежедневно в будни 1-4 часа, 65-90% проводили за компьютером 0,5-3 часа.

По мнению директора Департамента материнства, детства и санаторного обеспечения Раисы МОИСЕЕНКО, эта проблема не является чисто медицинской и ее решение требует межсекторального подхода и усилий всех смежных служб.