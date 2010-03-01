Ботсад Киева «благоустроят» торговым центром с двумя паркингами

Депутаты Киевсовета передали в аренду 0,87 га земель по ул. Мичурина, 56, в Печерском районе для строительства офисно-торгово-развлекательного комплекса с подземным паркингом и осуществления благоустройства территории с наземным паркингом.

Соответствующий проект решения поддержали на заседании сессии Киевсовета в пятницу 72 из 82 присутствующих в зале депутатов горсовета.

Своим решением депутаты внесли изменения в Программу развития зеленой зоны Киева и концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города.

Около гектара земель (причем 0,54 га из них – в пределах красных линий) передано ООО “Янтра” в связи с переходом права собственности на имущество в соответствии с договором купли-продажи от 21 февраля 1995 года.

В то же время, к проекту решения депутатам предоставлялись для ознакомления замечания Управления правовой экспертизы проектов решений и распоряжений Киевсовета от 12 февраля 2010 г., согласно которым наработанный проект должен быть доработан.

В частности, в замечаниях отмечается, что земельный участок находится в историческом ареале, в зоне охраны памятников. В соответствии с программой развития зеленой зоны, часть территории площадью 0,13 га находится в пользовании Национального ботанического сада им. Н.Гришко НАН Украины и относится к объектам природно-заповедного фонда.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины от 13.01 2009 г. “О безотлагательных мерах по сохранению территориальной целостности Национального ботанического сада им.. Н.Гришко НАН Украины” введен мораторий на выделение земельных участков на расстоянии не меньше 20 м от границ земельного участка Ботсада.

Более того, отсутствует согласованное Кабинетом министров градостроительное обоснование.