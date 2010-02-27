В отношении директора филиала «Укрвоенстрой» возбудили дело

За невыплату зарплаты военная прокуратура Житомирского гарнизона возбудила уголовное дело относительно директора филиала «Укрвоенстрой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе военной прокуратуры.

Уточняется, что упомянутый руководитель незаконно распределял денежные средства, поступавшие на счета предприятия.

Таким образом, он нарушил ряд законов Украины ( ст. 63 Конституции Украины, ст.ст. 21, 22, 24 Закона «Об оплате труда», ст. 97 Кодекса законов о труде Украины и Указа Президента «О безотлагательных мероприятиях по ускорению погашения задолженности по заработной плате»).

С августа по декабрь 2008 года включительно руководитель безосновательно не выплачивал зарплату 78 работникам и служащим предприятия, хотя объективно ее выплата была возможной.

Основную часть денежных средств, поступавших на регистрационные счета предприятия, директор направлял на расчеты с субподрядчиками, приобретение стройматериалов, оплату коммунальных услуг и другие расходы. Это делалось при значительной задолженности по зарплате перед служащими предприятия.

Таким образом, на начало января 2009 года в филиале «Укрвоенстрой» образовалась задолженность по зарплате в 149 тыс. грн.

После проведенной проверки и установления этих нарушений военной прокуратурой возбуждено уголовное дело относительно директора филиала за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины («преднамеренная невыплата зарплаты»).