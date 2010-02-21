В Ивано-Франковске состоялась акция непрерывного чтения

В Ивано-Франковске до Международного дня родного языка состоялась акция непрерывного чтения стихотворений и прозаических отрывков из произведений на украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходила в воскресенье возле памятника Ивану Франку в центре города, и состоялась она под лозунгом со слов Лини КОСТЕНКО: «Нации не умирают от инфаркта, сначала у них отнимается речь».

Студенты и общественные деятели, ученики и учителя, актеры и научные работники, молодые литераторы Прикарпатья по очереди декламировали стихотворения на украинском языке и отрывки из прозаических произведений, как известных писателей, так и современных авторов.

По словам организатора акции, директора Ивано-Франковского областного музыкально-драматичного театра имени И.Франко Ростислава ДЕРЖИПОЛЬСКОГО, ситуация с украинским языком приобрела болезненное состояние, поэтому нужно сделать все, чтобы поддержать украинский язык. Нынешнее мероприятие организаторы называют «проявлением любви к родному украинскому».

Участники акции отмечали вытеснение украинского языка из общественной жизни и медиапространства. «Есть угроза, что он может исчезнуть как живой язык, – заявили активисты акции. - И двуязычность - это первый шаг к этому».

По мнению участников акции, «они не против какого-либо языка, а собственно «за» украинский».