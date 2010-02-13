Завтра в Украине - снег и плюсовая температура

Завтра в Украине ожидается снег, днем до 2° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 14 февраля в Украине будет облачно. Снег, мокрый снег, на юге и юго-востоке с дождем, ночью на Левобережье, в Крыму и карпатском регионе местами сильные осадки, днем в южной части небольшие осадки. В Украине местами налипание мокрого снега, гололед, туман. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер преимущественно южный (на западе северо-западный), 5-10 м/с, в южной и восточной частях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южных областях ночью около 0°, днем 0-5° тепла; в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

В Киевской области завтра облачно. Временами мокрый снег, местами туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В столице облачно. Временами мокрый снег, слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.