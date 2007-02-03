Виктор Янукович поставил задачу: реализовать замысел Президента Ющенко

В государственном бюджете на 2007 год предусмотрены 75 млн. грн. на финансирование создания культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».

Как сообщил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (3-9 февраля) министр культуры и туризма Юрий БОГУЦКИЙ, «для плановых работ этого достаточно».

Кроме того, Ю.БОГУЦКИЙ отметил, что «премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил конкретную задачу: реализовать замысел Президента Виктора ЮЩЕНКО по «Арсеналу».

По словам Ю.БОГУЦКОГО, Минкультуры предлагает конкретный план мероприятий. «Убедили даже представителей Киевской горадминистрации, уточнив, что их предварительные договоренности не исчезнут. Но именно Минкульт и должен отвечать за работу в целом», - сказал он.

Как отметил Ю.БОГУЦКИЙ, еще в конце декабря прошлого года на общем совещании представителей Министерства культуры, КГГА и Госкультурнаследия был выработан проект распоряжения Минкультуры «Об утверждении плана мероприятий по созданию комплекса», который сегодня находится на согласовании с центральными органами исполнительной власти. Кроме того, отрабатывается и тематическая структура комплекса «Мистецький арсенал», на основании которой в дальнейшем будет разработан и тематико-экспозиционный план.

Кроме того, Ю.БОГУЦКИЙ сообщил, что для финансирования работ на «Арсенале» только в прошлом году из столичного бюджета были обеспечены расходы в сумме 44 млн. грн., а в течение 2005-2006 годов выполнены работы на общую сумму 93 млн. 956 тыс. 361 грн.

Ю.БОГУЦКИЙ также напомнил, что недавно «Арсенал» передали на баланс Киева. «Но ведь на это дело средства идут опять-таки из госбюджета. А это нарушение Бюджетного кодекса. Если министр является распорядителем средств, то как я могу расписываться за деньги, ведь объект находится в коммунальной собственности?», - заявил он, добавив, что профильный правительственный комитет недавно полностью поддержал идею возвращения «Мистецького арсенала» на баланс Министерства культуры.