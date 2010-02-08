Пьяная украинка разбила машину наблюдателей ОБСЕ

В городе Токмак Запорожской области пьяная женщина на внедорожнике разбила автомобиль наблюдателей от миссии ОБСЕ, которые прибыли на второй тур президентских выборов. Об этом сообщает ТСН.

"Машина от миссии ОБСЕ остановилась ночью возле гостиницы, чтобы наблюдатели переночевали и утром продолжили путь в направлении Бердянского района. Этой же ночью жена одного из местных предпринимателей разъезжала пьяная по городу на джипе марки SsangYong. Не справившись с управлением, она разбила припаркованную машину международных наблюдателей ", - сообщил председатель правления Запорожского отделения Комитета избирателей Украины Роман Пятигорец.

По его словам, "муж женщины, пользуясь местным авторитетом, в грубой форме с угрозами предложил водителю разбитого автомобиля "убираться по-хорошему". После этого переводчица наблюдателей позвонила по телефону заместителю начальника ГУ МВД области, и на место события прибыл начальник районного отдела ГАИ. В конечном итоге виновный согласился возместить убытки.

Всего в Запорожской области находятся 70 иностранных наблюдателей.