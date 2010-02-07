Киевский областной штаб ПР сообщает о многочисленных нарушениях

Киевский областной штаб Партии регионов информирует о многочисленных нарушениях избирательного законодательства во время второго тура президентских выборов.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского областного штаба ПР, наблюдатели от ПР зафиксировали “значительное превышение количества бюллетеней, полученных участковыми комиссиями, которые возглавляют представители кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО, по сравнении с количеством избирателей, внесенных в списки на участках”.

Как отмечают в штабе, в соответствии с законодательством количество бюллетеней не может превышать количество избирателей более чем на 0,5%. В то же время, в с. Михайловка Броварского района на участке № 47 количество бюллетеней было больше на 24%.

Особенно показательными являются цифры на специальных участках – в исправительных заведениях и больницах. Так, на спецучастке № 59, с. Зиркачи Кагарлыкского района Киевской области, выдано на 18,44% бюллетеней больше, чем количество избирателей. На участке № 28 пгт Гостомель (Бучанская исправительная колония) выдано бюллетеней на 17,65% больше, чем избирателей в списках.

То же и с больницами, например, в 94-м округе г. Богуслав на спецучастке № 11 в больнице по ул. Ивана Франко, выдано 204 бюллетеня, хотя избирателей реально всего 89.

По данным наблюдателей от Партии регионов, для доставки избирателей на участке используются автобусы, украшенные символикой БЮТ. В автобусах ведется противоправная агитация за кандидата Ю.ТИМОШЕНКО. Такие факты, в частности, зафиксированы на участке № 68 в птг Бышев Макаровского района Киевской области и на участке № 101 в пгт Украинка Обуховского района.

Кроме того, отмечают в штабе, «в ходе второго тура голосования на выборах на пост Президента Украины в Киевской области наблюдателями установлены факты массовой порчи бюллетеней членами участковых комиссий, которые представляют БЮТ”. Так, в Тараще Киевской области на участке № 114, члены избиркома от Ю.ТИМОШЕНКО умышленно проставляли подписи не в определенном законодательной процедурой месте.

Также в Партии регионов сообщают о выявлении бюллетеней не установленного законом образца. “В Фастове Киевской области на участке № 8 во время распаковки пакета выявлены 60 бюллетеней не установленного законом образца”, - говорится в сообщении пресс-службы Киевского областного штаба ПР.

Всего же таких нарушений в Киевской области зафиксировано уже несколько тысяч, отмечается в сообщении.