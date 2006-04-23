Причина харьковских взрывов - низкие цены в ”Сельпо”

Правоохранительные органы не исключают, что субботние взрывы в двух харьковских супермаркетах могли произойти в результате “нездоровой конкуренции”.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель харьковской милиции, комментируя события субботы, 22 апреля, когда в середине дня почти одновременно прозвучали взрывы в супермаркетах “Сельпо” и “ЮСИ” в жилом массиве Алексеевка.

“Уже поверхностное сопоставление таких деталей, как выбор места для совершения взрывов, дня и времени, в частности, наводит на мысль, что это сделано с целью запугать людей, чтобы они не заходили именно в эти магазины”, - сказал собеседника агентства. Он также отметил, что цены в “Сельпо” на некоторые товары немного ниже, чем у его многочисленных местных конкурентов, что и могло вызывать такого рода “противодействие”.

Собеседник агентства сообщил, что уголовное дело по фактам взрывов возбуждено по статье “злостное хулиганство”, и следственно-оперативная группа “интенсивно работает”.

В то же время в телефонном разговоре представитель “Сельпо” отказался отвечать на любые вопросы корреспондента УНИАН, аргументируя свою позицию тем, что это “не его компетенция”. Вопрос касался того, не видит ли руководство “Сельпо” связи с другим взрывом в одном из своих магазинов, который произошел в середине марта 2006 года.

Как сообщал УНИАН, в результате взрывов, которые произошли 22 апреля в харьковских супермаркетах «Сельпо» и «ЮСИ» в жилищном массиве Алексеевка, пострадали 14 человек, в частности двухлетний ребенок. Все потерпевшие были доставлены в больницу с травмами средней и легкой степени тяжести, у некоторых – сотрясение мозга.