В Украине из-за сильных снегопадов закрылись два аэропорта
13:52, 01 февраля 2010Общество
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Гостомель и Ровно не принимают
По оперативной информации, на 12:00 1 февраля в связи с ненастьем закрыты аэропорты в Гостомеле и Ровном: там проводятся работы по очистке взлетно-посадочной полосы.
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины, отметив, что работы в аэропорту г.Ровно планируется завершить до 17:00 1 февраля.
Все остальные аэропорты Украины функционируют в обычном режиме.
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