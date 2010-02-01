В Украине из-за сильных снегопадов закрылись два аэропорта

13:52, 01 февраля 2010
Общество
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Гостомель и Ровно не принимают

По оперативной информации, на 12:00 1 февраля в связи с ненастьем закрыты аэропорты в Гостомеле и Ровном: там проводятся работы по очистке взлетно-посадочной полосы.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины, отметив, что работы в аэропорту г.Ровно планируется завершить до 17:00 1 февраля.

Все остальные аэропорты Украины функционируют в обычном режиме.

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