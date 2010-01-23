В Донецкой области из снежных заносов освободили 360 автомобилей
10:43, 23 января 2010Общество
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Осадки не прекращаются
22 января утром в Донецкой области на автодороге государственного значения Славянск - Донецк - Мариуполь из-за сильных осадков и снежных заносов было приостановлено движение автомобилей на участке до 84 километров.
На четырех отдельных участках образовались заторы, в которых оказались 360 автомобилей, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.
По состоянию на 7.00 субботы машины высвобождены из снежных заносов. Случаи обмораживания людей в заторах на автодороге не зарегистрированы.
В связи с тем, что осадки не прекращаются, продолжается расчистка дороги от снега силами 20 единиц техники и 30 работников облавтодора. На месте работает опергруппа Главного облуправления МЧС.
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