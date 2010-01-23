В Донецкой области из снежных заносов освободили 360 автомобилей

22 января утром в Донецкой области на автодороге государственного значения Славянск - Донецк - Мариуполь из-за сильных осадков и снежных заносов было приостановлено движение автомобилей на участке до 84 километров.

На четырех отдельных участках образовались заторы, в которых оказались 360 автомобилей, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

По состоянию на 7.00 субботы машины высвобождены из снежных заносов. Случаи обмораживания людей в заторах на автодороге не зарегистрированы.

В связи с тем, что осадки не прекращаются, продолжается расчистка дороги от снега силами 20 единиц техники и 30 работников облавтодора. На месте работает опергруппа Главного облуправления МЧС.