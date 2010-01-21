СБУ: решение суда относительно виновных в Голодоморе вступило в силу

Сегодня вступило в силу решение Апелляционного суда Киева от 13 января этого года, который признал руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в геноциде в Украине в 1932-33 годах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

По информации работников спецслужбы, в течение семи дней с момента объявления этого постановления никто не обжаловал его в кассационном порядке, и оно, таким образом, вступило в силу.

Как сообщал УНИАН, 13 января Апелляционный суд г. Киева признал руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в геноциде в Украине в 1932-1933 годах.

По данным СБУ, суд констатировал, что Иосиф Сталин (Джугашвили), Вячеслав Молотов (Скрябин), Лазарь Каганович, Павел Постышев, Станислав Косиор, Влас Чубарь и Мендель Хатаевич совершили преступление геноцида, предусмотренное Уголовным кодексом Украины.

В то же время суд закрыл уголовное дело в связи с их смертью.

«Согласно заключению проведенной во время досудебного следствия судебной научно-демографической экспертизы Институтом демографии и социальных исследований им. М.Птухи НАН Украины, вследствие совершенного геноцида в Украине погибли 3 млн. 941 тыс. человек», отмечают в СБУ.