У Черновецкого решили «озадачить» студентов уборкой снега

Киевские власти решили привлечь к уборке дворов от снега и льда в столице студентов, которым исполнилось 18 лет.

Как сообщили УНИАН пресс-службе Киевской городской государственной администрации, такое решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в городе Киеве, которое проходило под председательством городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Молодые люди будут обеспечены необходимыми орудиями, и с ними будет проведен инструктаж по технике безопасности, отметили в пресс-службе.

Кроме того, было решено привлечь к ликвидации последствий ненастья строительную технику “Киевгорстроя” и Специализированного управления противооползневых подземных работ (СУППР).