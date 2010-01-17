Черниговская больница получила универсальный операционный микроскоп

Медики Черниговской областной больницы в рамках правительственной программы "Здоровье нации" получили универсальный операционный микроскоп OMPI Vario для отделения нейрохирургии. Об этом УНИАН сообщил заведующий отделением Геннадий ДУБИНА.

По его словам, нейрохирурги об этом аппарате могли только мечтать. "Сегодня мечта сбылась. Отныне у нас есть самая современная аппаратура для проведения, практически всех, сверхсложных операций", - подчеркнул он. Г.ДУБИНА добавил, что благодаря этому оборудованию, у врачей появилось больше возможностей проводить операции как на головном, так и на спинному мозгу.

Он подчеркнул, что отныне жителям области не надо ехать в столицу. Все оперативные вмешательства теперь будут осуществляться в Черниговской областной больнице, ведь отделение нейрохирургии отвечает современным европейским стандартам.

*** Микроскоп OMPI Vario дает возможность получить изображение необходимой глубины резкости, четкости и детализации даже при работе с узкими и глубокими каналами организма человека во время операций, а наличие автофокуса дает возможность хирургу избежать потери драгоценного времени.

В состав операционного микроскопа входит интегрированная видеосистема, позволяющая осуществлять запись операции. Такую запись можно использовать для обучения студентов, интернов, использовать в доказательной медицине. Возможность демонстрации операции на экране дает возможность вспомогательному медицинскому персоналу следить за действиями хирурга в реальном времени, что увеличивает оперативность и эффективность взаимодействия медиков.