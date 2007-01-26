Волков рассказал Черновецкому, почему над нами смеется вся Европа

В Киеве на Троещине, на проспекте Генерала Ватутина, выделено 18 гектаров земли для строительства и обслуживания спортивно-развлекательного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли вчера депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании сессии. Вопрос на сессии рассматривался дважды. И только по просьбе и обращению народного депутата земля была выделена. Указанный участок земли передан в аренду на 9 лет ООО “Венеция плюс – 2004 год”.

В связи с принятием решения будут внесены изменения в программу комплексного развития зеленой зоны Киева до 2010 года и концепции формирования зеленых насаждений, которые предусматривают изъятие указанной территории из перечня озелененных территорий общего пользования. Согласно принятому решению общество получило территорию прибрежных защитных полос в районе водоемов, которые арендаторы не имеют права застраивать.

Народный депутат Александр ВОЛКОВ, обращаясь к депутатам Киевсовет, отметил, что в Киеве уже на протяжении 15 лет не строятся спортивные объекты. И что этот объект необходимо построить, поскольку это вопрос социального характера, а не политического или коммерческого.

“Я вас очень прошу, у нас проблема. Нам стыдно, спортсменам, уже многие поколения спортсменов умерли не дождавшись спортивного комплекса. Сегодня детям некуда идти. Сегодня нет арены современной. Сегодня с нас смеется вся Европа... Мы проводим соревнования высшего уровня в нашем Киевском дворце спорта. Приезжают из ближнего, дальнего зарубежья, подшучивают над нами”, - отметил А.ВОЛКОВ. Он также сообщил, что вопрос об отведении земли под этот комплекс рассматривается уже не первый год. В прошлом году А.ВОЛКОВ нашел инвестора, но тот отказался впоследствии от объекта, поскольку не было отведения земли. Сейчас, по его словам, нашелся другой инвестор, и поэтому вопрос следует немедленно решать, чтобы не потерять и этого.

Часть депутатов Киевсовета отметила то, что, поскольку это “спальный” район, то найдется много желающих инвесторов, чтобы построить там такого плана заведение. И поэтому стоит рассматривать вопрос отведения земли на конкурентных основах.

Начальник главного управления земельных ресурсов КГГА Анатолий МУХОВИКОВ отметил, спортивные заведения – это заведения социального назначения, отведения земли под которые, рассматривается без конкурса. Таким образом вопрос отведения был проголосован положительно.