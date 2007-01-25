ПриватБанк предлагает пополнить счет мобильной связи через SMS

КБ «ПриватБанк» для пополнения абонентского счета мобильной связи ввел услугу "SMS-кредит", сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Как разъяснили в пресс-службе, для того, чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо отправить SMS-сообщение на номер +38 068 321 21 11 с текстом "CREDIT, ХХХХХХХХХХ, ХХ", где ХХХХХХХХХХ - номер мобильного абонента, ХХ - сумма, на которую необходимо пополнить счет. В считанные минуты «ПриватБанк» переведет на номер абонента указанную сумму (от 5 до 25 гривен), и тот сможет продолжать пользоваться мобильной связью. Вернуть кредит абонент может в тридцатидневный срок в любом отделении «ПриватБанка» по всей Украине.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году.