В мэрию Полтавы перестали пускать людей с пакетами

В горсовете Полтавы посетители должны оставлять все свои вещи в камере хранения.

Как передает корреспондент УНИАН, отныне посетители, прежде чем заходить в необходимый кабинет в мэрии Полтавы, должны оставить в специальных камерах на первом этаже свои вещи на хранение, как это обычно делается в супермаркетах.

«Такая идея возникла не на пустом месте, а в связи с принятием нового закона о борьбе с коррупцией. Ее авторы надеются, что таким образом пресловутые пакеты с подарками не попадать к чиновникам, которые, пользуясь своим служебным положением, могут ускорить решение в стенах городского совета того или иного вопроса», - сказал представитель мэрии.