Киевское метро отказывается бесплатно возить милиционеров и СБУ

Руководство столичного метрополитена заявляет о том, что отсутствуют соответствующие решения городской власти о бесплатном проезде в подземке в 2010 г. работников милиции, налоговой милиции и Службы безопасности Украины.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы КП “Киевский метрополитен”.

Руководство метро утверждает, что указанные работники должны платить за проезд на общих основаниях.

В пресс-службе напоминают, что пунктом 2.1. Решения Киевского городского совета от 27 ноября 2008 г. № 642/642 «О бесплатном проезде в г. Киеве работников милиции, налоговой милиции и Службы безопасности Украины» было предусмотрено обеспечение реализации права на бесплатный проезд в г. Киеве всеми видами коммунального пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси и транспортных средств, работающих в режиме маршрутного такси) работников милиции, налоговой и СБУ для выполнения возложенных на них обязанностей в 2008 и 2009 годах.

«По состоянию на начало нового, 2010 года, Киевский городской совет не принял решение об обеспечении реализации права на бесплатный проезд в г. Киеве всеми видами коммунального пассажирского транспорта общего пользования работников милиции, налоговой милиции и Службе безопасности Украины для выполнения возложенных на них обязанностей в 2010 году”, - заявляют в метро.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря депутаты Киевского городского совета приняли решение о бесплатном проезде работников милиции, налоговой милиции и Службы безопасности Украины в 2010 году в общественном пассажирском транспорте.

За соответствующий проект решения проголосовали 102 из 114 присутствующих в зале депутатов.

Депутаты своим решением внесли изменения в предыдущее решение Киевсовета от 27 ноября 2008 г. относительно бесплатного проезда этих категорий пассажиров в 2008 и 2009 годах.

Решение 24 декабря с.г. было принято, учитывая обращения правоохранительных органов относительно обеспечения реализации права на бесплатный проезд их работников для выполнения возложенных на них обязанностей.