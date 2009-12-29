Тимошенко: проблемы водоснабжения можно решить за 2-3 года

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в течение 2-3 лет можно будет решить проблемы водоснабжения всех населенных пунктов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на брифинге журналистам во Львове.

Она подчеркнула, что водоснабжение можно будет наладить с учетом опыта и с использованием технологий, примененных для обеспечения круглосуточным водоснабжением жителей Львова.

«Мы с 2010 года стартуем с программой внедрения таких же энергосберегающих технологий, таких же технологий подведения воды, с использованием труб, которые не ухудшают качество воды (как в Львове – УНИАН). И мы будем финансировать, в том числе из госбюджета, проекты по обеспечению водой каждого населенного пункта в Украине, в котором нет сегодня такого водоснабжения. Это прекрасный старт, который мы доведем до логического завершения во всех регионах за 2-3 года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что реализация подобных проектов возможна лишь при полном взаимопонимании и взаимодействии с местными властями, как это было во Львове.

Премьер выразила удовлетворение, что наконец во Львове удалось решить проблему водоснабжения, которая существовала в городе не один десяток лет и решить которую обещали практически все кандидаты в мэры города.

До конца января жители всех районов Львова будут обеспечены круглосуточным снабжением как горячей, так и холодной воды. Юлия ТИМОШЕНКО подчеркнула, что подключение к водоснабжению будет проходить по специальному графику до 31 января 2010 года.

Справка УНИАН. По состоянию на декабрь 2009 года круглосуточное водоснабжение имеют лишь 64% жителей Львова (население Львова - свыше 830 тысяч человек).

Основное препятствие для круглосуточного снабжения питьевой водой - отсутствие источников водоснабжения близ города (182 артезианские скважины расположены на территории Львовской области на расстоянии от 20 до 110 км от города), а следовательно - высокая энергозатратность производственных процессов.

25 июня 2009 года во Львове Ю.ТИМОШЕНКО приняла участие в подписании регионального соглашения о социально-экономическом развитии Львовской области между Кабинетом министров и облсоветом. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ключевым моментом этого соглашения является решение проблемы водоснабжения во Львове, для чего были выделены 191 млн. грн..

За выделенные средства было проложено более 20 км магистральных водопроводов, реконструированы трни насосные станции «Винники», «Сыхив», «Будзень», построена электроподстанция на насосной станции «Николаев», проведена реконструкция 89 ЦТП.