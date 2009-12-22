Пьяный депутат устроил ДТП в Симферополе

В Симферополе в понедельник произошла дорожная авария при участии депутата городского совета Евгения ДАНИЛОВА, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, утверждает милиция Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в Крыму.

«На абсолютно прямом участке дороги, при наличии сухого асфальтобетонного покрытия и проезжей части шириной 7,5 метра водитель автомобиля Daihatsu Materia ДАНИЛОВ Евгений - депутат Симферопольского городского совета, советник мэра Симферополя, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21093, под управлением ГОЛУБОВА Евгения», - говорится в сообщении.

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Проводится расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

«При оформлении ДТП ДАНИЛОВ не предъявил водительскую медицинскую справку и страховой полис, талон государственного технического осмотра его автомобиля действителен до 2009 года и должен был быть заменен до 15 декабря. Водитель второго автомобиля предъявил документы в полном объеме», - добавили в милиции.

Эта авария также проходит по сводке ГАИ Крыма, но без указания фамилий и должностей.

На сайте горсовета Симферополе в списке депутатов указано, что Е.ДАНИЛОВ входит во фракцию блока «За Януковича!».