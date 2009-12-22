Медики успокаивают, это - еще не вторая волна гриппа

Директор Украинского центра гриппа Александр ГРИНЕВИЧ опровергает информацию о том, что в Украине началась вторая волна эпидемии гриппа и ОРВИ.

"Мы не говорим, что в Украине вторая волна гриппа, потому что еще первая не закончилась", - заявил он, передает ИА "Интермедиа консалтинг".

По словам А.ГРИНЕВИЧА, то, что в 22 областях превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, говорит о том, что болезнь из западной части страны распространилась на восточную часть.

"Это все еще первая волна, которая просто переместилась", - отметил А.ГРИНЕВИЧ.

Он также сообщил, что карантин по всей стране объявляться не будет.

"Будут вводиться лишь ограничительные меры. Ограничительные меры - это закрытие школ, детских садов, высших учебных заведений. Для этого в каждой области есть отдельные рычаги. Главный санитарный врач каждой отдельной области будет принимать решение о введении этих ограничительных мер", - подытожил директор Украинского центра гриппа.

Напомним, Министерство здравоохранения подтвердило 556 случаев смерти от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в период с 29 октября по 22 декабря во всех 24 областях, Киеве, Севастополе и Крыму.