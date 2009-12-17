В снежной ловушке в Одесской области оказались 700 людей

В южных областях Украины продолжается ликвидация последствий сильных снегопадов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на протяжении 16 декабря и в ночь против 17 декабря в результате сильных снегопадов и метелей, повлекших снежные заносы и гололедицу, сложилась сложная обстановка на автомобильных трассах Одесской, Николаевской и Херсонской областей, связанная с осложнением проезда автомобильного транспорта.

Самая сложная обстановка сложилась на автодорогах Одесской области: в Одессе, Ильичевске, Беляевском, Белгород-Днестровском и Овидиопольском районах. С 10.30 16 декабря было приостановлено движение на автотрассах: Одесса - Николаев, Одесса - Белгород-Днестровский и Одесса - Рени. На автотрассе Одесса – Ильичевск, в Овидиопольском районе, образовался автомобильный затор длиной до 6 километров.

По состоянию на 07.00 17 декабря возобновлено движение на автодороге Одесса - Ильичевск и на 7-м километре Овидиопольской дороги в направлении областного центра. Усложнено движение автотранспорта на автотрассе Одесса - Кишинев. Проезд по автотрассе Одесса - Киев обеспечен.

К расчистке автодорог региона от облавтодора задействованы 413 единиц специальной техники и 2210 работников. Для оказания помощи органам местной власти и гражданам были задействованы свыше 200 спасателей и 20 единиц техники МЧС. Для оказания помощи людям, попавшим в автомобильные заторы, от главных управлений МЧС в Одесской, Винницкой и Кировоградской областях были выделены спецавтомобили для обогрева, питания и работы медиков. Только в Одесской области бойцы МЧС освободили из заторов 240 легковых и грузовых авто, 26 автобусов и микроавтобусов, в которых находились свыше 700 человек.

В Херсонской области приостановлено движение на автотрассе Херсон - Николаев. В Николаевской области наблюдались осложнения на автодорогах Березанского и Беляевского районов, где из снежных заносов были освобождены 52 единицы автомобильной техники, в том числе 4 пассажирских автобуса пригородного сообщения. К расчистке автодорог на территории области задействованы 83 единицы спецтехники и 189 работников облавтодора.

С целью введения предупредительных мер и минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями, в подразделениях Главных управлений МЧС в областях проверены и приведены в готовность к выполнению задач по назначению имеющиеся силы и средства реагирования. Ситуация находится под контролем опергрупп ГУ МЧС. В Министерстве работает оперативная группа.