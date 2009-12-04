Стиви Уандер стал послом мира ООН
09:00, 04 декабря 2009Общество
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Певец намерен сосредоточиться на помощи инвалидам
|Стиви УАНДЕР
Как сообщает радио «Свобода»,59-летний С.УАНДЕР, слепой от рождения, много лет занимается благотворительной деятельностью. Он заявил, что намерен в дальнейшем сосредоточиться на помощи инвалидам в рамках ряда проектов ООН.
Звание посла мира присваивается выдающимся деятелям искусств и звездам спорта, оказывающим содействие Объединенным Нациям в миротворческой, гуманитарной и благотворительной деятельности.
В прошлом послами мира ООН были писатели Эли ВИЗЕЛЬ и Пауло КОЭЛЬО, актер Джордж КЛУНИ, спортсмены Мухаммад АЛИ и Мэджик ДЖОНСОН и другие деятели.
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