Американский певец и музыкант Стиви УАНДЕР стал послом мира ООН.

Как сообщает радио «Свобода»,59-летний С.УАНДЕР, слепой от рождения, много лет занимается благотворительной деятельностью. Он заявил, что намерен в дальнейшем сосредоточиться на помощи инвалидам в рамках ряда проектов ООН.

Звание посла мира присваивается выдающимся деятелям искусств и звездам спорта, оказывающим содействие Объединенным Нациям в миротворческой, гуманитарной и благотворительной деятельности.

В прошлом послами мира ООН были писатели Эли ВИЗЕЛЬ и Пауло КОЭЛЬО, актер Джордж КЛУНИ, спортсмены Мухаммад АЛИ и Мэджик ДЖОНСОН и другие деятели.