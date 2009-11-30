В Германии начинается суд над Демьянюком

В Мюнхене начинается судебный процесс по делу Ивана ДЕМЬЯНЮКА, который обвиняется в причастности к массовым убийствам евреев во время Второй мировой войны, передает Радио «Свобода».

Ожидается, что процесс завершится в мае 2010 года. За это время будут заслушаны показания 23 свидетелей. Одним из свидетелей стороны обвинения будет правительство Израиля.

Как сообщал УНИАН, И.ДЕМЬЯНЮКА обвиняют в причастности к гибели 27900 заключенных концлагеря «Собибор», в котором он работал охранником. В мае 2009 года он был выдан Германии властями США.

Обвиняемому 89 лет. В связи с плохим состоянием его здоровья судебные заседания будут продолжаться не более трех часов в день.

В 1988 году И.ДЕМЬЯНЮК был приговорен в Израиле к смертной казни за преступления против человечества, однако в 1993 году обвинения с него были сняты. Как выяснилось, его приняли за другого человека. Однако в ходе следствия израильские власти собрали иные доказательства добровольного сотрудничества И.ДЕМЬЯНЮКА с нацистами.

Сам И.ДЕМЬЯНЮК не согласен с выдвинутыми обвинениями. По его словам, с 1942 по 1945 годы он сам был заключенным концлагеря в качестве военнопленного.