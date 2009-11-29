Во время охоты случайно застрелили охотника

В субботу на территории Мостисского лесничества (Львовская область) во время отстрела кабана погиб житель города Мостиска, в которого случайно попал товарищ-охотник.

Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины во Львовской области, 28 ноября в 13.00 в Мостисский райотдел внутренних дел от дежурной медсестры районной больницы поступило сообщение о том, что в приемный покой каретой скорой помощи с огнестрельным ранением доставлено тело 69-летнего пенсионера.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что группа охотников в составе 13 человек под руководством егеря проводила отстрел кабана на территории Мостисского лесничества.

Во время охоты 46-летний житель Львова произвел несколько выстрелов в направлении кабана, одним из которых случайно попал в товарища. От полученного ранения мужчина умер по дороге в больницу.

Как сообщили УНИАН в областном управлении внутренних дел, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.119 ч.1 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности).