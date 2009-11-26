В Киеве снова ограбили банк
13:12, 26 ноября 2009Общество
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На улице Лагерной
Вчера вечером в Шевченковском районе города Киева на улице Лагерной было совершено вооруженное ограбление отделения «Ощадбанка».
Как сообщили УНИАН в Шевченковском райуправлении столичной милиции, 25 ноября в 18.20 двое неизвестных зашли в отделение финансового учреждения и, угрожая пистолетами, требовали у кассира отдать им наличные из кассы. Завладев почти 1500 долларами, свыше 5000 грн. и определенной суммой российских рублей, грабители скрылись.
Их личности устанавливают. Возбуждено уголовное дело.
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