Луценко говорит, что брату Лазаренко дали охрану по его просьбе

Родной брат Павла ЛАЗАРЕНКО Иван ЛАЗАРЕНКО получил милицейскую охрану по собственному заявлению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кривом Роге сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Иван ЛАЗАРЕНКО обратился в милицию с жалобой об угрозе его жизни. Согласно действующему законодательству, если для жизни человека существует обоснованная угроза, милиция выделяет ему охрану», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам министра, это, скорее всего, связано с расследованием уголовного дела о заказном убийстве днепропетровского предпринимателя Вячеслава Брагинского, которое произошло в Днепропетровске 13 октября.

Министр подчеркнул, что ключевой версией убийства является бизнес-конфликт предпринимателя относительно объектов недвижимости, в частности, тех объектов, которые непосредственно или косвенно связаны с экс-премьер-министром П.ЛАЗАРЕНКО.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, кроме ключевой версии относительно убийства В.Брагинского рассматриваются еще четыре серьезных версии, в том числе месть на почве родственных уз, конфликт бизнес-интересов В.Брагинского и его партнеров из Кривого Рога, Днепродзержинска, Кировограда, Одессы и других городов Украины. Министр также не исключает, что отомстить В.Брагинскому как руководителю строительной компании могли жители дома на Мандрыковской, где произошел взрыв газа в 2007 году. Эти люди должны были получить новые квартиры в жилом комплексе «Олимпик», который компания В.Брагинского должна была достроить.

Министр отметил, что задержан мужчина, который, вероятно, совершил убийство, заказанное пострадавшими от деятельности В.Брагинского.

Как сообщал УНИАН, 13 октября около 9.00 в центре Днепропетровска на ул. Харьковской прогремел взрыв. В результате взрыва погиб бизнесмен В.Брагинский, который проходил вдоль дома во время взрыва.

Прокуратура возбудила уголовное дело, предварительная причина трагедии – сработавшее взрывное устройство.

Следственным управлением УМВД в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по п. 5 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.