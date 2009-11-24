Укрепление курса гривни продолжится

В ближайшее время укрепление курса гривни будет продолжаться, так как многие компании сейчас проводят платежи в бюджет, что может увеличить предложение доллара на рынке.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

При этом он предполагает стабилизацию валютного курса.

Как отметил И.ДАВИДЕНКО, в период с 16 по 20 ноября 2009 года на межбанковском валютном рынке наблюдалась стабилизация курса доллара к гривне на уровне 8,08/8,15 грн./долл. с тенденцией к укреплению курса украинской валюты. По его подсчетам, межбанк начал прошедшую неделю с уровня 8,11/8,15 грн./долл., а закончил на уровне 8,08/8,11 грн./долл.

По мнению И.ДАВИДЕНКО, данная ситуация связана с периодом бюджетных платежей. Это, в свою очередь, приводит к увеличению продаж долларов на рынке и, соответственно, влияет на укрепление курса гривни, подчеркнул он.