Назначен начальник Сумской налоговой милиции

Начальником налоговой милиции Сумской области назначен полковник налоговой милиции Борис ЦАБИЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Сумской области, представил нового руководителя личному составу заместитель начальника Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) Украины Александр ПОПИВНЯК.

Прежний руководитель налоговой милиции Сумской области – 46-летний Юрий МИЩЕНКО назначен на должность помощника начальника налоговой милиции ГНА Украины. Он руководил Сумской налоговой милицией с октября 2008 года.

Справка УНИАН. Б.ЦАБИЕВ окончил Одесский национальный университет им. Мечникова по специальности правоведение. С 2008 года и до последнего назначения работал на руководящих должностях налоговой милиции ГНА в Одесской области и ГНА Украины.