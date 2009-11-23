Таджикистан выставил на торги крупнейшее месторождение серебра

Власти Таджикистана выставили на торги "Большой Канимансур" - одно из крупнейших в мире месторождений серебра, сообщает «Немецкая волна».

Прием заявок на участие в тендере заканчивается 14 декабря. Пока что, по информации DW, официальных предложений со стороны потенциальных инвесторов не поступало.

В Госкомимуществе Таджикистана заявляют, что в основном раунде торгов будут участвовать компании с опытом работы в горнодобывающей отрасли и большими финансовыми ресурсами. В свою очередь, геолог, бывший вице-премьер республики Георгий Кошлаков не исключает, что для разработки месторождения может быть создан международный консорциум. "Компания, которая возьмется за освоение, должна быть готова к масштабным работам. Участники должны понимать, что месторождение требует капитальных средств в объеме нескольких миллиардов", - отмечает он.

Месторождение "Большой Канимансур", по информации СМИ, содержит около 90 процентов запасов серебра в Таджикистане. Подтвержденные запасы составляют более 39 тысяч тонн, общие - более 56 тысяч тонн.