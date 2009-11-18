ГАИ остановила автомобиль ЧФ с пометкой „взрывоопасно”

В Севастополе представители ГАИ сегодня остановили грузовик “КамАЗ” Черноморского флота РФ с грузом с пометкой „взрывоопасно” - «нетентованную машину с сомнительного вида ящиками, которая ехала без какого-либо сопровождения», сообщает телеканал «Бриз».

По информации телеканала, «сославшись на специальный характер груза и соответствующий приказ командования ЧФ, предъявить ящики для осмотра российские военнослужащие отказались, впрочем, заявили, что в них нет взрывчатки».

Как сообщил в интервью «Бризу» заместитель начальника отдела ГАИ УМВД Украины в городе Севастополе подполковник милиции Сергей КРИКУШЕНКО, когда инспекторы ГАИ остановили этот автомобиль, документов на этот груз представители ЧФ РФ не предоставили.

По его информации, представители воинской части, которые прибыли на место, отказались открыть ящики и показать, что там в действительности находится. Поэтому, сказал он, были составлены административные протоколы за нарушение правил перевозки опасного груза.

Телеканал отмечает, что севастопольская милиция также сообщила, что движение этого автомобиля было остановлено в рамках операции ГАИ „Опасный груз”.

Кроме того, как отмечается, водитель, гражданин Украины, не имел никаких разрешительных документов, кроме путевого листа, что является нарушением п. 5 ст. 15 соглашения между РФ и Украиной о статусе и условиях пребывания ЧФ России на территории Украины.

«Согласно руководящим документам, во время перевозки таких грузов впереди колонны должна идти машина сопровождения, а сзади – машина прикрытия, то есть, тягач. Однако мы убедились, что все средства предупреждения отсутствовали», - сообщает «Бриз».

Согласно нормам действующего украинского законодательства, машина ГАИ сопровождала „КамАЗ” к месту постоянной дислокации, во избежание возможных нестандартных ситуаций на дороге.

Также по информации «Бриза», «это уже второй случай за месяц и шестой за год, когда военнослужащие Черноморского флота России без надлежащих разрешений от украинской стороны перевозят через населенные районы города образцы вооружения, что может быть опасно для людей, тем более, что эту трассу избирают не только рядовые автолюбители, но по ней проходят маршруты передвижения высоких должностных лиц различных государств».