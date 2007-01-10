В киевских супермаркетах продавали древесный уголь из Чернобыля

В Полесском районе Киевщины сотрудники облуправления по борьбе с экономическими преступлениями обнаружили два подпольных цеха по производству древесного угля. Радиоактивный фон готовой продукции, которая, по словам правоохранителей, поставлялась в супермаркеты столицы, в 4 раза превышал предельно допустимую концентрацию.

Оказалось, что распознать в магазине отраву невозможно, поскольку на полки этот товар, как подозревают УБЭПовцы, попадал уже после расфасовки в обычную упаковку со всеми необходимыми маркировками о сертификации и прохождении радиологического контроля. Шашлыки на таком «супермаркетовском» угольке здорово облучат всех, находящихся у мангала.

Один из цехов располагался недалеко от зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Злоумышленники наладили обжиг заготовленного дерева в печах и там же упаковывали уголь в мешки весом от 10 до 25 кг. На момент милицейской проверки «предприниматели» успели скрыться. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с радиоактивными материалами, что предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В киевской организации Общества защиты прав потребителей сообщили, что жалоб от покупателей по поводу сомнительного качества древесного угля не поступало. Оно и понятно: вряд ли покупатель побежит проводить радиологическую экспертизу купленного в магазине угля. УБЭП разыскивает фирмы, расфасовывавшие «чернобыльский уголек».

Обком со ссылкой на Сегодня