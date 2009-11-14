За сутки от гриппа и ОРЗ умерли 17 человек
21:25, 14 ноября 2009Общество
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Всего с начала эпидемии - 282
С начала эпидемии от гриппа, ОРЗ и их осложнений в Украине умерло 282 человека.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Согласно оперативной информации Минздрава, за последние сутки умерло 17 человек.
Общее количество заболевших - 1 миллион 347 тысяч 538, из них за последние сутки - 38 627.
С начала эпидемии госпитализировано 73 373 человека, из них за последние сутки – 3 682.
Выписаны из больниц с начала эпидемии 39 380 человек.
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