Председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА подчеркивает необходимость стабилизировать работу предприятий стратегической для государства камнедобывающей отрасли Житомирской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

По словам Ю.ЗАБЕЛЫ, «создание мощного промышленного горного комплекса на основе природных ресурсов, на которые богата наша область, является приоритетным направлением экономического развития Житомирской области».

Ю.ЗАБЕЛА отметил, что для этого он подписал соответствующее распоряжение «О стабилизации работы предприятий камнедобывающей отрасли».

Председатель Житомирской ОГА отметил, что за последние 5 лет производство продукции в добывающей промышленности области возросло в 1,9 раза, а по обработке декоративного и строительного камня - в 1,7 раза.

«Однако вследствие негативного влияния глобального финансового экономического кризиса объемы производства продукции добывающей отрасли в текущем году уменьшились на четверть, ухудшились показатели эффективности производства, возросла задолженность по выплате заработной платы», - сказал Ю.ЗАБЕЛА.

Руководитель области сказал, что меры по стабилизации работы предприятий камнедобывающей отрасли предусматривают прежде всего их паспортизацию.

«Соответствующие учреждения и органы власти также подготовят ходатайство к правительству о внесении изменений в законодательство для решения проблем, сдерживающих развитие добывающей отрасли», - добавил Ю.ЗАБЕЛА.

Председатель Житомирской ОГА подчеркнул, что в регионе также введут единый порядок выдачи специальных разрешений на пользование недрами с учетом интересов действующих горных предприятий, за средства которых разведаны и разрабатываются месторождения, и развитие которых нуждается в расширении объемов разведанных запасов.

Как сообщалось, Житомирскую область называют украинским Уралом в миниатюре, поскольку здесь находится больше всего в стране полезных ископаемых, месторождений гранита, лабрадорита, и т. п.