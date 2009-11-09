В Конго готовится суд над украинскими моряками

Суд над украинскими моряками с судна «Island of Luck» пройдет в столице Демократической Республики Конго Киншасе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Департамент информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

В частности, сообщается, что в порту г. Матади (ДРК) продолжает удерживаться судно под панамским флагом «Island of Luck» с международным экипажем, 3 украинских члена которого задержаны конголезскими властями по подозрению в убийстве нелегального пассажира - гражданина ДРК. К российским членам экипажа претензий не выдвинуто.

«Для прояснения обстоятельств ДРК 4-6 ноября посетил Посол Украины в Габоне С.МИШУСТИН, в сопровождении консула И.ГОЛУБНИЧЕЙ, которые провели переговоры с руководством компетентных ведомств и представителями профильных служб в г. Матади» - говорится в сообщении. Посол С.МИШУСТИН был информирован о переводе ввиду невозможности обеспечения надлежащих условий содержания в г. Матади 3 граждан Украины в г. Киншасу, где и должен состояться суд.

МИД РФ отмечает, что на всех этапах пребывания в ДРК украинской делегации в ответ на просьбу украинской стороны Посольством России в Киншасе оказывалась помощь в организации контактов и проведении переговоров с конголезскими властями, а также логистическая поддержка.

Посольство России в ДРК продолжает отслеживать ситуацию в целях обеспечения прав российских граждан - членов экипажа судна, а также оказания необходимой помощи украинским коллегам.

Как сообщал УНИАН, с 20 октября судно Island of Luck удерживается в конголезском порту Матади. Трое членов экипажа находятся в тюрьме по обвинению в том, что они якобы выбросили за борт нескольких безбилетных пассажиров, один из которых утонул. Из 23 членов экипажа 15 - украинцы, четверо - граждане РФ, по одному из Индии и Ганы, двое - из Мьянмы.

Сухогруз доставил в порт Матади 12 тысяч тонн риса. По словам второго механика судна Андрея ЧЕРНОВА, конголезская сторона хотела, чтобы часть груза досталась местной компании без оплаты. Отправитель риса не пошел на это, с чего начались проблемы судна.

Конголезские власти объявили о заражении риса, затем появилась версия о избитых и выброшенных за борт четырех конголезских "зайцах".