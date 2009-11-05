В Шостке организовано дистанционное обучение школьников по телевидению

В городе Шостка Сумской области местная власть организовала дистанционную учебу учеников общеобразовательных учебных заведений на период вынужденных каникул.

Об этом УНИАН сообщили в Сумской областной государственной администрации.

В частности, чтобы уменьшить отставание школьников от программы, городская власть решила транслировать телеуроки в эфире муниципальной ТРК «Акцент». Первые пять из них появились в эфире уже сегодня. Начало трансляций - в 12.00 с повтором в 19.00 и на следующий день - в 07.20.

Телеуроки планируется проводить по физике, химии, биологии, истории и другим предметам. Дистанционным обучением будут охвачены ученики разных классов, в том числе и младших. На телеуроках, каждый из которых будет продолжаться 10-20 минут, детям будут задавать домашние задания.

Позвонив по специальному телефону, ученики смогут передать свои вопросы преподавателю. Суббота и в воскресенье в «телешколе» – выходные.