Синоптики обещают потепление и дождь

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в северной половине, а днем в Карпатах и на Закарпатье небольшие осадки, преимущественно в виде дождя; на остальной территории без существенных осадков.

В Украине временами туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, в южной части 3-8° тепла, на юге Крыма до 11°; днем 3-8° тепла, в южных областях и на Закарпатье 8-13°, в Крыму до 17°; в Карпатах на протяжении суток от 2° мороза до 4° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в пятницу ночью ожидаются небольшие осадки, днем без существенных осадков; временами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.