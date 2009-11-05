Газпром получил от Швеции разрешение на строительство "Северного потока"

Швеция разрешила прокладку российского газопровода "Северный поток" по своей территории, сообщает AFP со ссылкой на слова министра охраны природы страны Андреаса Карлгре (Andreas Carlgre). Согласно проекту газопровода, его нитка должна быть проложена по дну Балтийского моря в территориальных водах Швеции.

В конце октября свое разрешение на строительство газопровода дала Дания. "Северный поток" должен быть проложен через территориальные воды этой страны в районе острова Борнхольм. В начале октября "Газпром", ведущий строительство трубопровода, договорился с датской компанией DONG Energy об увеличении поставок газа в Данию вдвое - до двух миллиардов кубометров. С 2012 года датская компания будет получать дополнительные объемы газа по "Северному потоку". Поставки газа рассчитаны на 18 лет.

Согласно проекту, длина "Северного потока" составит 1200 километров. Трубопровод будет проложен по дну Балтийского моря от Выборга до немецкого Грайфсвальда. Как ожидается, первая нитка газопровода будет введена в эксплуатацию в 2011 году, а вторая - в 2012-м. Расчетная мощность газопровода составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость строительства "Северного потока" оценивается в 7,4 миллиарда евро. Около 70 процентов от указанной суммы оператор проекта компания Nord Stream намерена привлечь в банках.

В Nord Stream "Газпрому" принадлежит контрольный пакет. Еще по 20 процентов акций оператора контролируют немецкие компании Wintershall и E.ON Ruhrgas, а оставшиеся девять процентов - голландская Gasuine. В ближайшее время доля немецких партнеров в проекте может быть уменьшена до 16 процентов, поскольку к проекту намерена присоединиться французская энергетическая компания GDF Suez.

"Северный поток" должен быть проложен по территории России, Финляндии, Германии, Швеции и Дании: от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда по дну Балтийского моря. Для того, чтобы начать строительство Nord Stream необходимо получить от каждого из государств пакет документов, включающий в себя экологическое заключение и разрешение на строительство. Согласно графику, все необходимые документы строителям "Северного потока" надо получить до конца 2009 года. Укладка подводной части газопровода запланирована на 2010 год.

Лента.ру