Запасы нефти в США за неделю упали

Коммерческие запасы сырой нефти в США за неделю с 23 по 30 октября 2009 г. снизились на 4 млн барр. и составили 335,9 млн барр., сообщается в докладе Министерства энергетики США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы сырой нефти в США за указанный период снизились на 3,28 млн барр. - до 336,2 млн барр.

Согласно докладу Минэнергетики США, по состоянию на 30 октября 2009 г. запасы сырой нефти и производных энергоносителей характеризовались следующими недельными изменениями:

- сырая нефть - запасы снизились на 4 млн барр. - до 335,9 млн барр., что выше показателя на аналогичную дату предыдущего года на 7,6%;

- бензины - запасы снизились на 0,3 млн барр. - до 208,3 млн барр., что превышает показатель того же периода 2008г. на 7%;

- тяжелые дистилляты - запасы снизились на 0,4 млн барр. - до 167,4 млн барр., что выше показателя на аналогичную дату предыдущего года на 31,2%.

Запасы стратегического нефтяного резерва за отчетную неделю не изменились и составили 725,1 млн барр.

Собственная нефтедобыча в США за неделю выросла с 5,357 млн барр./день до 5,391 млн барр./сутки; переработка нефти снизилась с 14,203 млн барр./сутки до 13,97 млн барр./сутки; загруженность мощностей нефтеперерабатывающего сектора снизилась с 81,8% до 80,6%. Импорт нефти сократился с 8,890 млн барр./сутки до 8,136 млн барр./сутки.

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