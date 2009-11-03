Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,16 грн./долл., продают – по 8,23 грн./долл. Курс повысился на 0,4%, по сравнению со 2 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,07-8,22 грн./долл., по продаже – в пределах 8,19-8,28 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,5% по сравнению со 2 ноября и сегодня составляет 12,05 грн./евро, продажи – на 0,3%, до 12,23 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,93-12,15 грн./евро, по продаже – в пределах 12,16-12,50 грн./евро.

Курс покупки-продажи наличного рубля в комбанках по сравнению со 2 ноября незначительно изменился и составляет в среднем 0,2721/0,2836 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,17 грн./долл., что на 0,5% дороже, чем вчера, продажи – 8,25 грн./долл., что дороже на 0,6%.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,07-8,22 грн./долл., по продаже – в пределах 8,21-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,4% по сравнению со 2 ноября и сегодня составляет 12,07 грн./евро, продажи – повысился на 0,3%, до 12,24 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,95-12,13 грн./евро, по продаже – в пределах 12,17-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению со 2 ноября понизился на 0,5% – до 0,2686 грн./рубль, продажи – незначительно повысился и составляет 0,2843 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2078-0,2795 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,281-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,07/8,21 грн., евро – 11,95/12,25 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 11,88/12,50 грн., рубль – 0,26/0,29 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,15/8,20 грн., евро – 12,00/12,20 грн., рубль – 0,271/0,281 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 3 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,997, к евро – 11,813168, к российскому рублю – 0,27392.