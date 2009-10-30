Польша заявляет о готовности помочь в выявлении вируса А/H1N1

Западный сосед Украины Польша готова помочь украинским медикам определить, вызваны ли последние массовые заболевания и смерти украинцев вирусом гриппа А/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил заместитель министра здравоохранения Польши Адам ФРОНЧАК на пресс-конференции в Варшаве.

Он сообщил, что украинский посол в Польше Александр МОЦИК информировал его о возможности обращения украинского правительства к властям других стран с просьбой помочь определить тип вируса, который за последние десять дней мог стать причиной смерти более 30 украинцев.

«Мы задекларировали возможность сделать в Варшаве несколько десятков тестов, которые за несколько часов подтвердят, болеют ли люди вирусом А/H1N1», - сказал А.ФРОНЧАК.

Он сказал, что украинский посол передал эту информацию украинскому правительству и польская сторона ожидает решение украинской власти по этому делу.

«Мы готовы к оказанию такой помощи каждую минуту», - отметил он.

А.ФРОНЧАК также подчеркнул, что Польша готова провести эти исследования бесплатно.

Как сообщал УНИАН, вирус гриппа А/H1N1 впервые появился в Польше в мае 2009 года, но течение болезни проходило намного «мягче» обычного гриппа, из-за чего польская власть с августа отказалась от госпитализации больных.

С мая в Польше не зафиксировано ни одного смертельного случая среди 170 человек, заболевших им.